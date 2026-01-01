Чад обяви, че е започнал процеса на оттегляне от Римския статут и Международния наказателен съд (МНС), като се има предвид, че този орган е имал „ограничена и неравномерна“ ефективност и се е фокусирал върху Глобалния юг и Африка от влизането си в сила през 2002 г., предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Правителството на Република Чад уведоми генералния секретар на Организацията на обединените нации, депозитар на Римския статут, за суверенното си решение да се оттегли от Римския статут на Международния наказателен съд“, се казва в изявление на външното министерство на страната.

„Статистиката, публикувана от самия съд, ясно показва ясна селективност, която се е превърнала в установена практика, независимо дали е умишлена или не“, добавиха от министерството, подчертавайки трайната концентрация на дейността на съда в Глобалния юг като цяло и на африканския континент в частност.

В тази връзка, той счете, че тези региони са жертви на форма на политическа инструментализация на МНС.

Освен това, в изявлението се призовава Африканският съюз и неговите държави членки да обмислят бъдещето на очевидно предубедената система и да ускорят укрепването и прилагането на африканските съдебни механизми с оглед на появата на по-справедливо, балансирано, надеждно и ефективно правосъдие.

Президентът на Чад, Махамат Идрис Деби Итно, беше избран с абсолютно мнозинство на президентските избори през май 2024 г., което отбеляза края на тригодишен период на политически преход. Той пое властта на 20 април 2021 г. след смъртта на баща си, маршал Идрис Деби Итно, който бе на власт в продължение на 30 години.

Чад направи това съобщение, след като Венецуела обяви в петък намерението си да денонсира Римския статут и също така да започне окончателното си оттегляне от МНС.

Това решение на венецуелското правителство беше приветствано от САЩ, които имат дългогодишни спорове с МНС и никога не са ратифицирали Римския статут. Вашингрон подчертава че съдът няма юрисдикция над граждани на САЩ.

Тези оттегляния са в допълнение към обявените от други страни през последните години, като Бурунди, Нигер, Мали и Буркина Фасо, докато страни като Русия, Китай, Израел и Индия, освен САЩ, никога не са ратифицирали договора.