Решението на Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна вече е струвало живота на около 450 000 руски военнослужещи, а общият брой на жертвите от войната е надхвърлил 2 милиона души. Това сочи ново изследване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Според анализа Русия е понесла около 1,4 милиона жертви – убити, ранени и изчезнали военнослужещи. Това представлява приблизително 1% от населението на страната.

Авторите на доклада отбелязват, че загубите не са разпределени равномерно. Най-тежко засегнати са по-бедните руски региони и районите с голям дял етнически малцинства. Според тях в някои отдалечени населени места значителна част от мъжкото население е загинала или е била ранена във войната.

Изследването предупреждава и че Русия вече не успява да попълва армията си със същото темпо, с което губи военнослужещи.

„Тези числа са изумителни“, посочват авторите на доклада Сет Г. Джоунс и Райли Маккейб.

По думите им руските загуби в Украйна са над четири пъти по-големи от всички американски военни жертви във всички конфликти след Втората световна война и над девет пъти повече от общия брой загинали съветски и руски военнослужещи във всички войни след 1945 г.

За Украйна изследването оценява общия брой на жертвите между 525 000 и 625 000 души, като между 125 000 и 150 000 от тях са загинали.

Тъй като нито Москва, нито Киев публикуват официални данни за военните си загуби, оценките на CSIS се базират на информация от множество източници и до голяма степен съвпадат със западните оценки.

Според авторите на доклада през първата половина на тази година съотношението на загубите се е увеличило значително в ущърб на Русия. По техни оценки на всеки украински военнослужещ, който е убит, ранен или изчезнал, се падат близо осем руски жертви.

През по-голямата част от войната това съотношение е било между две и три руски жертви срещу една украинска.

Изследователите отдават промяната най-вече на развитието на украинските безпилотни системи. Според тях масовото използване на дронове значително е разширило т.нар. „зона на поражение“ около фронтовата линия, което сериозно затруднява придвижването и действията на руските сили.

„Стратегията на Украйна за дълбоко ешелонирана отбрана се оказва ефективна както за нанасяне на тежки загуби на руските войски, така и за ограничаване на техните маневри“, посочват авторите.

Сред останалите фактори те изтъкват руската стратегия на изтощение, слабата координация между различните видове войски, неефективната тактика, недостатъчната подготовка, корупцията и ниския морал.

Според анализа общият брой на жертвите във войната вече вероятно надхвърля този при битката за Сталинград – едно от най-кръвопролитните сражения в човешката история, превърнало се в символ на огромните човешки загуби по време на Втората световна война.