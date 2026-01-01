Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че на предстоящата следващия месец среща на върха на страните членки на алианса в Турция ще бъде бъдат представени сделки в отбранителния сектор на стойност десетки милиарди долари, предаде Ройтерс.

Съюзническите страни също така ще подчертаят своя ангажимент към поставените цели за финансиране на отбраната си и за пореден път ще потвърдят своята подкрепа за НАТО, добави Рюте.

По думите му форумът ще отправи и силното послание към руския президент Владимир Путин, че 32-те страни членки на алианса са готови да отговорят на "всеки един глупав ход" срещу НАТО. Рюте подчерта, че съюзническите страни изпълняват ангажиментите си и добави, че президентът Путин "се страхува" от този факт. "Владимир, ще се защитим", предупреди генералният секретар на НАТО.

Рюте изрази тези позиции при участието си в събитие, организирано от политическия институт "Атлантически съвет" в последния ден от визитата му във Вашингтон.

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се състои на 7 и 8 юли.

Един от акцентите на форума ще бъде поставен върху това, че след като години наред съюзниците не инвестираха достатъчно в отбраната си, те вече са "на път" да постигнат договорената миналата година цел до 2035 г. разходите за отбрана на отделните страни членки да достигнат 5% от техния БВП, посочи Рюте.

Съюзниците все още работят за засилването на производството на отбранително оборудване от двете страни на Атлантическия океан, за да се преодолее "фрагментираността на националните отбранителни индустрии" в Европа, да се намалят бюрократичните тежести във Вашингтон и да се засилят иновациите, изброи генералният секретар на алианса. За постигането на тези цели има "многобройни перспективи" и десетки милиарди долари, предвидени за нови договори, свързани с отбраната, които ще бъдат представени на срещата на върха, посочи Рюте.

"Резултатът няма да е просто подобряване на сигурността. Ние се намираме в ранния етап на индустриална революция в отбранителния сектор, която ще подпомогне растежа на нашите икономики" и създаването на стотици хиляди работни места, добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха, на която ще бъде потвърдена подкрепата на НАТО за Украйна в нейната продължаваща вече повече от четири години борба срещу руските окупационни сили.

"Нашата сигурност е взаимосвързана. Украйна показа, че ние няма да се спрем пред руската агресия", каза Рюте в заключение.