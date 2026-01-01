Анализ на сателитни изображения, публикуван от датската медия DR съвместно с разузнавателни източници, разкрива интензивни строителни дейности и разширяване на редица руски военни бази край границите с НАТО.

През последните две години са изградени нови казарми и складове, а броят на военните превозни средства значително е нараснал. Един от разширяващите се комплекси се намира в Печенга, в Арктика, само на осем километра от границата с Норвегия.

Според разузнавателни оценки Мурманска област, разположена близо до Финландия и Норвегия, вече може да приеме до 17 000 допълнителни военнослужещи, които биха били в обсега на съседните държави.

Снимките показват също, че военен обект в близост до естонската граница е увеличил значително броя на разположените там превозни средства.

Разширяването на военната инфраструктура идва на фона на засилени опасения относно нарастващото напрежение между Русия и западния алианс.

Британското Министерство на отбраната е предупредило „Даунинг стрийт“, че руската активност спрямо НАТО е достигнала рекордни нива. Според твърденията руски самолети и дронове са нарушили въздушното пространство на страни от НАТО по-често през последния месец, отколкото през който и да е друг период от началото на годината. Общият брой на инцидентите през 2026 г. вече надвишава този за цялата 2025 г.

Бившият офицер от британската армия полковник Ричард Кемп заяви пред британски медии, че макар руска атака срещу НАТО да не изглежда непосредствена, такава възможност не бива да бъде изключвана.

„Тази възможност не може да бъде пренебрегната, тъй като Путин често действа непредвидимо“, посочва той. Според Кемп най-тревожното е, че нито Великобритания, нито нейните европейски съюзници са достатъчно подготвени за подобен сценарий.

„Реалността е, че трябва да бъдем готови още сега и постоянно да сме подготвени за всяка заплаха, която може да възникне“, допълва той.

Бившият служител на британското военно разузнаване Филип Инграм коментира, че разширяването на базите е част от дългосрочната стратегия на Кремъл.

„Подготовката на тези бази преследва две основни цели. Първата е да се отговори на разширяването на НАТО чрез създаване на реален военен потенциал по продължителната граница с алианса“, заявява той.

По думите му Русия също така подготвя условия за бързо превъоръжаване и разполагане на сили по границите на НАТО след евентуалния край на войната в Украйна.

Анализаторът от Датската академия за отбрана Андерс Пук Нилсен предупреждава, че Москва все по-често разглежда бъдеща конфронтация с Европа като вероятен сценарий, въпреки че войната в Украйна остава непосредственият ѝ приоритет.

Russia is rapidly building a new military base in Karelia, in the immediate vicinity of the border with Finland, and the changes in the terrain are already clearly visible on satellite images analyzed by the Finnish edition of Yle. pic.twitter.com/piLRdmPgsd — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 12, 2026

Британското Министерство на отбраната все още не е потвърдило официално броя на регистрираните нарушения на въздушното пространство на страните от НАТО, но според наличната информация честотата на подобни инциденти значително се е увеличила.

Сред последните случаи са засичането на руски подводници в близост до британски подводни комуникационни кабели в Северния Атлантик, както и увеличаване на военноморската активност на Русия край британските териториални води. Според данни на британските служби подобни инциденти са нараснали с около 30% през последните две години.