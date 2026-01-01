Френски изтребител „Рафал“, част от мисия на НАТО, свали дрон, след като той навлезе във въздушното пространство на Латвия, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на латвийските въоръжени сили.
Дронът е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руска електромагнитна война“, посочиха от въоръжените сили.
Няма допълнителни подробности относно произхода или типа на летателния апарат.
В Латвия, която е членка на НАТО и ЕС, която има граница, както с Русия, така и с Беларус, се отбелязват нарастващ брой инциденти с дронове през последните месеци. На няколко пъти така наречените "изгубени дронове", използвани от Украйна за удари по цели в северозападната част на Русия, попаднаха във въздушното пространство на балтийската държава и се разбиха.
A drone was shot down in Latvia after an air raid alert was issued. NATO fighter jets were scrambled in the Režica and Ludza regions to eliminate the drone.— Belsat in English (@Belsat_Eng) June 8, 2026
In May of this year, drones were already violating Latvian airspace. At that time, authorities decided not to shoot them… pic.twitter.com/RqPlvIPEv5
Досега не е имало значителни щети и жертви. Инцидентите обаче предизвикаха политическа криза в Латвия и доведоха до смяна на правителството.
Украйна обвини Русия, че е повлияла на траекториите на дроновете чрез електромагнитна война.
Френският военен самолет "Рафал", свалил дрона сега, е базиран на летището в Шяуляй като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийските държави. Мисията е в сила над Латвия, Литва и Естония, откакто те се присъединиха към НАТО през 2004 г. В момента в мисията участват и румънски изтребители Ф-16, базирани също в Шяуляй и португалски изтребители Ф-16, базирани в Амари, в Естония.
Воздушная мощь НАТО в действии этим утром, обеспечивая защиту воздушного пространства Латвии. Был сбит залетевший в Латвию дрон. pic.twitter.com/DoEBlXqrtz— ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) June 8, 2026
Миналия месец румънски военен самолет, участващ в тази мисия, свали над Естония дрон, за който се подозираше, че е украински. Това беше първият случай, в който самолет „изстреля ракета в защита на Алианса“ в Балтийските държави.
По-рано латвийската армия издаде предупреждение за въздушна заплаха в източните си региони, граничещи с Русия и Беларус, съобщи Ройтерс. В два региона жителите бяха помолени да потърсят убежище. Сигналът за въздушна тревога беше отменен, след като дронът беше свален.
Потвърдено е, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия от Русия, съобщи пред Ройтерс говорител на армията.
Военни дронове, нахлуващи във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, подхранват опасенията, че войната в Украйна се разпростира към северните граници на НАТО с Русия.
В момент, в който Украйна засилва атаките си с голям обсег срещу руските пристанища на Балтийско море, откъдето се транспортира петрол, някои от нейните дронове пропуснаха целите си и доведоха до предупреждения за сигурността в съседните страни.