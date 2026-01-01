Френски изтребител „Рафал“, част от мисия на НАТО, свали дрон, след като той навлезе във въздушното пространство на Латвия, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на латвийските въоръжени сили.

Дронът е бил чужд летателен апарат, който се е озовал във въздушното пространство на Латвия в резултат на „руска електромагнитна война“, посочиха от въоръжените сили.

Няма допълнителни подробности относно произхода или типа на летателния апарат.

В Латвия, която е членка на НАТО и ЕС, която има граница, както с Русия, така и с Беларус, се отбелязват нарастващ брой инциденти с дронове през последните месеци. На няколко пъти така наречените "изгубени дронове", използвани от Украйна за удари по цели в северозападната част на Русия, попаднаха във въздушното пространство на балтийската държава и се разбиха.

Досега не е имало значителни щети и жертви. Инцидентите обаче предизвикаха политическа криза в Латвия и доведоха до смяна на правителството.

Украйна обвини Русия, че е повлияла на траекториите на дроновете чрез електромагнитна война.

Френският военен самолет "Рафал", свалил дрона сега, е базиран на летището в Шяуляй като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийските държави. Мисията е в сила над Латвия, Литва и Естония, откакто те се присъединиха към НАТО през 2004 г. В момента в мисията участват и румънски изтребители Ф-16, базирани също в Шяуляй и португалски изтребители Ф-16, базирани в Амари, в Естония.

Миналия месец румънски военен самолет, участващ в тази мисия, свали над Естония дрон, за който се подозираше, че е украински. Това беше първият случай, в който самолет „изстреля ракета в защита на Алианса“ в Балтийските държави.

По-рано латвийската армия издаде предупреждение за въздушна заплаха в източните си региони, граничещи с Русия и Беларус, съобщи Ройтерс. В два региона жителите бяха помолени да потърсят убежище. Сигналът за въздушна тревога беше отменен, след като дронът беше свален.

Потвърдено е, че поне един дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия от Русия, съобщи пред Ройтерс говорител на армията.

Военни дронове, нахлуващи във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, подхранват опасенията, че войната в Украйна се разпростира към северните граници на НАТО с Русия.

В момент, в който Украйна засилва атаките си с голям обсег срещу руските пристанища на Балтийско море, откъдето се транспортира петрол, някои от нейните дронове пропуснаха целите си и доведоха до предупреждения за сигурността в съседните страни.