Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси, съобщава NOVA.

Образувала се е голяма дупка. Към момента няма официална информация дали има пострадали хора.

Опасно време в четвъртък: Жълт код за гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки

На място беше извършен оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени. Пътят вече е отворен за движение.

Poli Nova / Facebook

По информация на NOVA под пропадналия участък преминава тръба на „Софийска вода“.

NOVA

Припомняме, че вчера, 1 юли, се изля пороен дъжд над София. Бурята наводни булеварди и подлези. В няколко квартала прекъсна електричеството, има и много щети заради паднали дървета в различни части на столицата.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за днес, 2 юли, се очакват гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки в цялата страна, обявен е жълт код за потенциално опасно време.