Бебе пострада при катастрофа в Русе, съобщиха от полицията,
Инцидентът е станал на 1 юли на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Панайот Хитов“.
Ударили са се две коли. 33-годишен шофьор не е спазил дистанция спрямо движещия се пред него автомобил.
Тежка катастрофа край Раднево с пострадало дете
В автомобила, който е бил ударен, е пътувало дете на 1 година, обезопасено в детско столче на задната седалка.
Детето е транспортирано в болница за преглед. След извършените медицински изследвания не са установени травматични увреждания.
Произшествието е отчетено с един леко пострадал. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.