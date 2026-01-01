Бебе пострада при катастрофа в Русе, съобщиха от полицията,

Инцидентът е станал на 1 юли на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Панайот Хитов“.

Ударили са се две коли. 33-годишен шофьор не е спазил дистанция спрямо движещия се пред него автомобил.

Тежка катастрофа край Раднево с пострадало дете

В автомобила, който е бил ударен, е пътувало дете на 1 година, обезопасено в детско столче на задната седалка.

Детето е транспортирано в болница за преглед. След извършените медицински изследвания не са установени травматични увреждания.

Произшествието е отчетено с един леко пострадал. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.