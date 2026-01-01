Втора поредна година плаж "Робинзон" е удостоен с международното отличие "Син флаг", което е признание за високите стандарти при поддръжката, безопасността и качеството на предоставяните услуги. Това е резултат от постоянните усилия на концесионера и на всички ангажирани с управлението на плажа, каза председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.

Въпреки сериозните наводнения, които засегнаха района на Елените през миналата година и нанесоха значителни щети по крайбрежната ивица, плаж „Робинзон“ беше своевременно почистен и възстановен. Благодарение на отличната организация и последователната работа на концесионера, днес той е в перфектно състояние и напълно отговаря на всички международни критерии за чистота, безопасност, екологично управление и качество на туристическата услуга, посочи Цветков.

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По думите му повторното присъждане на отличието е доказателство, че въпреки природните бедствия и предизвикателствата, доброто стопанисване на морските плажове може да гарантира високо качество на туристическия продукт. Той отбеляза, че плаж "Робинзон" е пример за ефективно управление и устойчиво поддържане на Българското Черноморие, като изпълнява всички изисквания на програмата "Син флаг" и през настоящия летен сезон.

Плаж "Робинзон“ се намира в живописен район между Свети Влас и курортен комплекс "Елените". Той е известен със спокойната си атмосфера и красивата природа.

На място репротер видя, че плажът е чист, има кошчета за разделно събиране на отпадъци, налични са тоалетни и душове за посетителите, мидицински пункт. На брега има спасители и спасително оборудване. Плажът предлага възможности за водни развлечения.

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На видими места са поставени информационни табели, които указват, че достъпът на посетители с кучета на ивицата е забранен.

Международното отличие "Син флаг" е издигнато на висок пилон на моста на плажа, където посреща посетителите като символ на високите екологични стандарти и качеството на плажната и туристическата услуга. От моста се извършват и туристически разходки с корабче до стария Несебър и обратно. Курсовете от плаж "Робинзон" са всеки ден в 9:30 ч., 15:00 ч. и 18:30 ч.