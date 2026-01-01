Двама души бяха задържани, след като успяха да заобиколят охраната и да се изкачат до върха на иглата на Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, където разгънаха транспарант на около 442 метра над земята. Според разпространени кадри двамата дори изглеждали така, сякаш си правят предложение за брак, преди акцията им да приключи с арест.

Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Ню Йорк е станало около обяд в сряда.

Задържаните са идентифицирани като Анджела Николау и Иван Кузнецов – популярни любители на екстремното катерене. Според полицията те са арестувани без съпротива, а срещу тях са повдигнати множество обвинения. Разследването продължава.

Властите все още изясняват как двамата са успели да проникнат в ограничена зона, която не е достъпна за посетители. За да достигнат до тях, служители от специализираното звено за спешно реагиране се изкачили по четири стълбища до върха на кулата, след което ги свалили безопасно и ги задържали.

На видео, заснето с полицейска камера, се чува как служител на реда им казва:

„Стойте където сте.“

След това полицай се обръща към жената с думите:

„Как сте? Не можете да бъдете тук горе.“

„Добре съм“, отговаря тя.

Бившият заместник-директор на ФБР Андрю Маккейб коментира пред CNN, че подобни акции поставят властите и собствениците на сградата в изключително трудна ситуация.

„Те трябва да направят всичко възможно извършителите да понесат отговорност, защото не могат да си позволят други хора да видят това и да решат да го повторят“, заяви Маккейб.

Двамата, които живеят в Ню Джърси, са обвинени в кражба с взлом, безразсъдно застрашаване, престъпно увреждане на имущество, незаконно проникване и други престъпления, съобщиха от нюйоркската полиция.

Според американското законодателство обвинението в кражба с взлом включва незаконно проникване или оставане в сграда с намерение за извършване на престъпление.

33-годишната Анджела Николау публикува в Instagram снимки и видеоклипове от опасното изкачване, включително кадър, на който показва годежен пръстен на фона на панорамата на Ню Йорк.

В профила ѝ има десетки снимки и видеа, на които тя и 32-годишният Иван Кузнецов, известен в социалните мрежи като Иван Бееркус, позират върху покриви на небостъргачи, мостове и други високи конструкции по света.

„Последното нещо, което хората, отговорни за Емпайър Стейт Билдинг, искат, е тази сграда да се превърне в мишена за подобни каскади. Рано или късно подобно безразсъдство може да завърши с трагедия“, предупреди Маккейб.