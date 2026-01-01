В Малта започна съдебният процес срещу Йорген Фенек, бизнесменът, заподозрян в организирането на убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция през 2017 г., съобщи адвокатът на семейството, Джейсън Азопарди, цитиран от Франс прес.

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"Девет години след убийството на майка ми, човекът, обвинен, че е поръчител на убийството, се явява пред съда", написа в Екс Пол Каруана Галиция, един от синовете на журналистката и блогърка, убита при експлозията на бомба в колата ѝ на 16 октомври 2017 г. на средиземноморския остров.

Убийството на 53-годишната журналистка, която участваше в мащабното разследване, известно като "Досиетата от Панама" (Panama Papers) предизвика международно възмущение. Бизнесменът Йорген Фенек беше арестуван в края на 2019 г. на яхтата си, докато се опитваше да напусне острова.

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През 2013 г. той е спечелил договор на стойност няколко милиона евро с малтийската държава за изграждането на газова електроцентрала. Малко преди смъртта си Дафне Каруана Галиция разследваше подозрения за корупция на най-високо равнище в Малта, като насочи вниманието към съмнителните връзки между бизнес средите и местния политически елит.

На 1 декември 2019 г. малтийският министър-председател Джоузеф Мускат обяви оставката си под натиска на ежедневните протести, като бе обвинен, че се е намесвал в разследването и е защитавал свои сътрудници.