Родители протестираха пред сградата на Министерския съвет с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ е организирана в социалните мрежи. За протеста има подадено уведомление в Столичната община.

Основното искане на протестиращите е увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството. Според тях сегашният размер е недостатъчен и не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете.

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Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, по-висок процент на обезщетение за работещите майки, които се връщат на работа през втората година, равни детски надбавки за всички работещи родители, достатъчно места в държавните ясли и детски градини, по-високи компенсации за децата без място в държавна ясла или градина и дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства.

БТА

Искаме обещаните 75%, заяви един от организаторите на протеста Севдалина Нойкова във връзка с размера на обезщетенията при неизползване на отпуск при бременност и раждане. Като цяло, желаем да бъдат 100%, но днес видяхме, че се въздържаха при гласуването на това искане. Явно майките не са приоритет. Демографската криза не е приоритет. Това, че до 2050 г., според ООН, ще намалеем с 25%, също не е приоритет за правителството, посочи тя.

Вече не вярваме на обещания, искаме конкретни мерки, коментира организаторът. Ако не бъдем чути, ще продължим с протестите, заяви Нойкова.

БТА

Майчинството не е увеличавано от 2023 г., а детските надбавки не са увеличавани от 9 години. При нас политиката след навършване на 2 години на детето е почти никаква, заяви организаторът Ваня Тодорова.

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Тя посочи, че днес са провели среща с вицепремиера Гълъб Донев в Министерството на финансите, на която са изложили предложенията си за промяна в проектобюджета за тази година. Изпратихме желанията си и до всички парламентарни групи, но засега само една е заявила категорично желание да ни подкрепи. Ще инициираме среща и с кмета на София Васил Терзиев, с когото ще обсъдим възможностите за решаване на големия проблем с местата в детските градини, който реално оказва влияние и върху бюджета на държавата, каза още Тодорова.

Протести се организираха в над 10 града в страната – София, Бургас, Варна, Русе, Пазарджик, Плевен, Сливен, Ямбол, Шумен, Карлово, Велинград, Добрич и Стара Загора, обяви организаторът.

БТА

В района имаше полицейско присъствие. Протестиращите носеха плакати с надписи „Искаме грижа, не обещания”, „Бъдещето е в ръцете ни, то е отговорност на всички!”, „За децата, за семействата, за България”.

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По-рано днес на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев каза, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година. Към момента това, което е заложено, е увеличаване на кръга на правоимащите семейства по Закона за семейните помощи за деца. Това означава, че тези, които получават добавки не намаляват, тоест имаме увеличение на този кръг, допълни той. Заложено е още и увеличаване на отстъпките, които се правят при облагане на доходите на физическите лица за деца и за деца с увреждания, отбеляза Донев.

Министерство на финансите

Исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания бяха тема на разговорите на вицепремиера Гълъб Донев и министъра на социалната политика Наталия Ефремова с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“. Срещата се състоя в Министерството на финансите днес.

Майките и министрите обсъдиха демографската криза и възможностите да бъдат мотивирани младите хора да раждат и отглеждат децата си у нас. От гражданската организация заявиха желанието си за промени в обезщетенията за отглеждане на деца и данъчните облекчения, които се полагат на работещи родители.

В разговора стана ясно, че е необходимо да се прецизират отделните искания, тъй като част от тях се изплащат от осигурителната система, а друга – от социалното подпомагане. Затова и принципите, по които са определят, са различни.

Министърът на социалната политика Наталия Ефремова запозна майките с действащата европейска програма „Родители в заетост“, която им позволява да наемат детегледачка с подкрепа от държавата и да се върнат на работа.

„Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта“, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и допълни, че е много по-важно да има дългосрочна и устойчива политика за създаване на условия за отглеждане на децата.

Проектът на бюджет за 2026 г. запазва данъчното облекчение за семейства с деца. Предвижда се и увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца.