Българин е арестуван в Гърция за измами, благодарение на които се облагодетелствал с над 690 хиляди евро.

Медиите публикуваха снимката и личните данни на арестуван 30-годишен българин. Той е обвинен за участие в престъпна група, извършила измами в Атика, Солун, както и в България. Той се е представял пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите. Заплашвал е жертвите си, а също и техни близки с цел те да му дадат веднага пари, бижута или други ценности, предава БНР.

Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. Със знанието на полицията възрастната жена оставя пари и бижута на опредено място, за да спаси свой роднина. Арестуват българина при получаване на парите.

Според разследването установени са поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 хиляди евро.

Властите публикуваха снимката на арестувания с призив хората да го разпознаят и докладват в полицията и други случаи на измама.

За установяване на случаите на изнудване в България гръцките власти си сътрудничат с българската полиция, съобщиха разследващите.