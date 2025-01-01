След опустошителното наводнение, курортното селище „Елените“ се превърна в едно от най-засегнатите зони по Южното Черноморие. Селището пострада сериозно – кал, наводнени сгради, повредени автомобили и опасно застроено дере принудиха властите да ограничат достъпа до района.

Към момента обстановката в област Бургас към момента е нормална. Временно се преустановява забраната в курортното селище "Елените". Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов по време на брифинг на Кризисния щаб, предаде NOVA.

“Хората ще могат да влизат в собствеността си, да си вземат необходими документи, вещи и да направят огледи. Почистването продължава и днес до 17:00 ч., тъй като вечерта отново се очаква да вали дъжд”, обясни той.

По думите на Крумов влизането в Елените отново ще бъде забранено от 17:00 до 8:00 на следващия ден, а системата BG-Alert ще бъде пусната за всеки случай. “От утре се надяваме обстановката да се нормализира и ще преустановим забраната, за да могат в светлата част на денонощието хората да посетят имотите си”, посочи той.

Крумов сподели, че специалисти ще огледат дерето, което е застроено, за да се разбере дали може да се почисти, за да се осигури оттичане при евентуален дъжд занапред.

“Първите проби за питейната вода на територията на вилното селище "Елените" и Царево не са много добри. Има указания на директора на РЗИ към кметовете хората да не я използват за питейни нужди, само за битиви. Взети са повторно проби и от днес”, обясни областният управител.

БТА

Проверките продължават

Назначена е комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс Елените, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи. Това каза пред журналисти областният управител на Бургаска област Владимир Крумов след координационна среща днес, свикана във връзка с бедствената ситуация в района.

Извикахме специалисти и комисия да огледа това дере на Елените, което е застроено, за да се види дали може да се почисти по някакъв начин, за да осигурим водооток при евентуален дъжд занапред, каза Крумов.

По думите му, първите резултати от взетите проби на питейната вода на територията на община Несебър и община Царево не са с добри показатели. Оттам е указанието на Регионалната здравна инспекция – Бургас към кметовете хората да не използват водата за питейни нужди, а само за битови нужди, обясни областният управител.

Днес са взети повторни проби за качеството на водата, като се очаква те да бъдат готови утре или вдругиден.

Извършвани са проверки на всички обекти в Елените, които са въведени в експлоатация и подлежат на контрол. Това каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас Николай Николаев в отговор на журналистически въпрос проверявана ли е противопожарната система в хотел "Негреско" в Елените, построен върху река и имал ли е хотела необходимата документация да функционира.

"Хотел "Негреско", за да е въведен в нашите графици, би трябвало да е въведен в експлоатация. Подлежал е на контрол от наша страна всяка година", заяви Николаев. Той заяви, че продължава разчистването на Елените след наводнението, като фокусът на усилията е осигуряване на достъп до всички сгради.

Изпратили сме багери, булдозери, камиони за разчистване. В момента все още има участъци в Елените, които трябва да се разчистят – кал, дървета, автомобили, заяви директорът. По думите му още в събота на място е бил изпратен конструктор, който е извършил оглед на сградите.

БГНЕС

Установено беше, че сградите са устойчиви и в тях могат да влизат хора. Претърсили сме заедно с полицейски служители всички сгради и смятаме, че не е проблем да се допуска присъствие на собственици, които да започнат разчистване на имотите си, посочи той.

Продължава засиленото полицейско присъствие

във ваканционно селище Елените, където от дни се извършва денонощна охрана след наводнението в района. Това каза пред журналисти директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Бургас, старши комисар Владимир Маринов.

В момента се допускат собствениците на имоти до 17:00 часа. След този час до утре сутрин в 8:30 часа достъпът ще бъде забранен за абсолютно всички, посочи старши комисар Маринов.

По думите му на терен денонощно дежурят четири полицейски екипа. Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока ваканционното селище, за да се предотвратят евентуални набези.

До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи

Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника, уточни още директорът на бургаската полиция.

Община Несебър няма пряка отговорност по казуса със застрояването на Елените,

каза кметът Николай Димитров пред журналисти днес след координационната среща, свикана от областния управител на област Бургас. Срещата беше проведена във връзка с последиците от бедствената ситуация в района на курортен комплекс Елените.

По отношение на мълчанието му през последните дни по темата, кметът отговори: "Няма какво да отговарям".

На въпрос дали в експертния съвет, одобрил подробния устройствен план (ПУП), е участвал представител на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, Димитров повтори, че по тези теми коментар няма да прави, като добави, че "има документи, и когато трябва, те ще бъдат оповестени".

Запитан дали нещо го притеснява във връзка с разследванията и сигналите, той заяви: "Не, нищо не ме притеснява".

По повод твърденията на Басейнова дирекция, че не е имало съгласуване при изготвянето на ПУП-а, Димитров коментира, че "всички документи ще бъдат показани, когато проверките приключат".

Кметът също така посочи, че не Общината е въвела в експлоатация хотела в Елените, а това е станало с "комплексен доклад от надзорна фирма". На въпрос дали това означава, че няма издаден акт 16 и удостоверение за ползване, Димитров отказа да даде повече подробности, като подчерта: "Преди малко казах каквото имам да казвам. Няма да повтарям едно и също. С комплексен доклад е – така се прави".

На въпрос за евентуална финансова помощ за пострадалите, Димитров заяви, че вероятно ще има еднократна помощ, но към момента не знае какъв ще бъде нейният размер.

Кметът отрече пряка отговорност на Общината за застрояването в дерето, засегнато от бедствието. Общината няма пряка отговорност, заяви той.

Подкрепа за пострадалите семейства

На днешното заседание на Министерския съвет одобрихме помощи за пострадалите от наводненията, съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Кабинетът одобри помощи до 7500 лева за семействата, пострадали от наводненията

„По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3000 лв., има още по 1914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5000 лв. Може да се кандидатства за още 2500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лв. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика“, уточни министърът.

Борислав Гуцанов посочи, че сумите не са големи, но това са възможностите на министерството.

БТА

Всички хора, които отговарят на условията, могат да кандидатстват за помощта веднага. Изплащането също може да стане веднага след оформяне на документацията, разясни министърът.

Той обяви, че на следващото заседание на Министерския съвет предстои да бъде гласувана подкрепа за семействата на загиналите хора. Вероятно сумата ще бъде 15 000 лв., стана известно от думите на министъра.

„Разбираме, че мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тези семейства“, каза още Гуцанов. Министърът съобщи също, че се работи по програма за безработни хора, които да бъдат включени в почистването на дерета и обезопасяване на обекти, сухи реки и други.

На заседанието на Министерския съвет днес премиерът Росен Желязков изрази своите и на цялото правителство съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", който загина при наводнението в Елените, както и на всички загинали при природното бедствие.