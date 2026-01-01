Яйцата не повишават холестерола в кръвта. Това твърди специализираното издание от САЩ Verywellhealth, чието мнение е потвърдено от диетоложката Елизабет Барнс.

В статията на изданието се посочва, че макар яйцата да съдържат хранителен холестерол, това не означава, че те повишават холестерола в кръвта. Проучване, публикувано в списание Current Developments in Nutrition през 2024 г., твърди, че по-голямата част от холестерола навлиза в кръвния поток от черния дроб, а не от това, което човек яде. Храните с високо съдържание на наситени и транс мазнини, като масло, бекон и пържени храни, стимулират черния дроб да произвежда „лош“ холестерол (LDL), но не и храни с високо съдържание на холестерол, като яйцата. Отбелязва се, че по-стари проучвания върху нивата на холестерола не са вземали предвид хранителните навици на участниците, по-специално консумацията на наситени и транс мазнини, и следователно са твърдели, че консумацията на яйца води до повишаване на холестерола.

Също така, според ново изследване, яйцата не водят до повишени нива на холестерол, когато се комбинират със здравословни за сърцето храни, особено риба и фибри. Нещо повече, проучването заключава, че консумацията на до едно яйце на ден дори намалява риска от сърдечни заболявания.

Защо преди яйцата се смятаха за виновник за висок холестерол

В продължение на години учените и лекарите препоръчваха ограничаване на консумацията на храни, съдържащи холестерол. Наскоро обаче позицията по този въпрос се промени. Ето на какво се основаваха старите препоръки. Яйцата съдържат хранителен холестерол и експертите смятаха, че това повишава нивата на лошия холестерола в кръвта. На свой ред, високите му нива в кръвта увеличават риска от сърдечни заболявания с течение на времето поради атеросклероза, процес, включващ постепенно натрупване на артериална плака. Артериалната плака води до втвърдяване и стесняване на артериите, което може да намали или дори да блокира притока на кръв към жизненоважни органи като мозъка и сърцето.

Какво препоръчват експертите сега

Тъй като по-новите данни не показват ясна връзка между консумацията на яйца и повишения риск от сърдечни заболявания, предишните препоръки бяха отменени. Според настоящите препоръки на Американската сърдечна асоциация, разумен подход е да се ядат един или два белтъка (без жълтъка) на ден. Важно е обаче да се съсредоточите върху диета с ниско съдържание на захар, сол и наситени мазнини. Важно е да се уверите, че диетата ви е богата на фибри (напр. плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни), постни протеини (напр. риба и пилешко месо без кожа) и нискомаслени или нискомаслени млечни продукти (напр. обезмаслено мляко и обезмаслено гръцко кисело мляко).

В същото време, както се отбелязва в статията, е важно да се вземат предвид личните рискови фактори и да се адаптират хранителните ви навици въз основа на вашето здраве, фамилна анамнеза и начин на живот. По-специално, трябва да намалите приема на храни, богати на холестерол, ако имате състояния като висок холестерол или затлъстяване.

Ползи за здравето от яйцата

Въпреки високото си съдържание на холестерол, яйцата съдържат много полезни компоненти. Те са с ниско съдържание на въглехидрати, калории и наситени мазнини. Те също така не съдържат трансмазнини и са богати на протеини и хранителни вещества: витамин D (играе роля за здравето на костите и имунната система), холин (важен за функцията и здравето на мозъка, мускулите и черния дроб), лутеин и зеаксантин (необходими за здравето на очите).

Това, което ядете с яйцата си, също е важно.

Ето как да увеличите максимално ползите им:

• Комбинирайте яйцата с други здравословни закуски, като плодове и овесени ядки;

• Избягвайте да готвите яйца в масло;

• Избягвайте да ядете яйца с храни с високо съдържание на наситени или транс мазнини, като бекон или печени изделия;

• Използвайте царевично, рапично или зехтин за готвене.