Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс.

🚨 Terrifying moments on the road



Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9 — Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026

Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.