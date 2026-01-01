/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс.

 

Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.

