Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс.
🚨 Terrifying moments on the road— Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026
Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9
Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.
Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.
Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.