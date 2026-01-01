В понеделник предстои съвместна проверка между Регионалното управление на образованието (РУО) във Враца и отдел „Закрила на детето“ към дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) във Враца по сигнал за евентуално насилие над дете в училището в Ракево, каза за БТА началникът на РУО Лорета Колева.

По думите ѝ в управлението не е получен сигнал от родителите на детето, такъв е подаден към отдел „Закрила на детето“ към ДСП.

Директорът на Основно училище „Васил Левски“ в село Ракево Илияна Георгиева каза за БТА, че е в ход изясняване на обстоятелствата и че училището ще съдейства за обективното разкриване на истината.

По-рано служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на Държавната агенция за закрила на детето да извърши проверка на сигнала за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево.