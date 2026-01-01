На фона на задълбочаващата се енергийна и икономическа криза Куба разреши за първи път на частни компании да внасят дизел и бензин, предаде Асошейтед прес, цитирана от германската "Ен Те Фау".

Мярката стана възможна в началото на февруари, след като правителството позволи на частни фирми да използват лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за внос на определени стоки, включително горива. Подобни лицензи съществуват от години, но досега кубинската държава забраняваше конкретно вноса на гориво от частния сектор.

Решението е взето, след като доставките на петрол за острова бяха допълнително ограничени. В началото на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди спирането на петролните доставки от Венецуела за Куба и предупреди, че държави, които продължат да снабдяват Хавана с петрол, могат да бъдат обект на допълнителни мита.

Кубинският вицепремиер Оскар Перес-Олива обяви преди дни спешни мерки за икономии на електроенергия и горива и заяви, че всяка компания с възможност да закупи гориво отвън може да го направи. Според представители на частния сектор няма формално ограничение за количествата, но препродажбата на трети лица остава забранена. Държавата продължава да държи монопол върху продажбата на горива на дребно.

От 2021 г. в Куба е разрешено създаването на малки частни предприятия. През миналата година те са били около 9700 и са генерирали приблизително 15 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. По оценки на бизнес консултанти обаче само част от тях имат капацитета да организират международен внос на горива, като се очаква „няколкостотин“ фирми да се възползват от новата възможност.

Неяснотата около практическото прилагане на мярката и реакцията на потенциалните доставчици остава ключов фактор за това дали решението ще доведе до реално облекчаване на недостига на горива на острова.