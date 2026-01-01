Администрацията на Тръмп се стреми да постигне смяна на режима в Куба до края на годината, окуражена от свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, пише вестник "Таймс", позовавайки се на изявления на американски служители пред американски медии.

САЩ смятат кубинското правителство за крехко, а икономиката му е на ръба на колапса след отстраняването на Мадуро, един от ключовите му благодетели, според американски длъжностни лица, пише БНР .

Те казват, че администрацията на Тръмп няма конкретен план за карибския остров, но че хирургическата атака срещу Каракас през януари може да послужи като план и предупреждение за Куба. САЩ са фокусирани върху откриването на членове на кубинския режим, които симпатизират на американските интереси, чрез срещи с кубински изгнаници и граждански групи в Маями и Вашингтон.

Освен страха от военна намеса, смяната на режима във Венецуела има и драстични последици за кубинската икономика, която се бори с най-тежката си икономическа криза от десетилетие. Островът отдавна разчита на субсидиран внос на петрол от Венецуела, което помага за поддържането на Куба, откакто Уго Чавес пое властта във Венецуела през 1999 г.

САЩ налагат санкции на Куба от десетилетия, поддържайки икономиката ѝ в застой, изостряйки икономическите трудности и допринасяйки за масов отлив. Вашингтон сега възнамерява да окаже допълнителен натиск върху комунистическото правителство на Куба, като спре петрола, на който разчитат кубинците.

"Таймс" припомни предупреждението на Тръмп по-рано този месец, което гласеше: "Горещо им предлагам да сключат сделка. Преди да е станало твърде късно. Повече никакъв петрол или пари". А държавният секретар Марко Рубио, който е син на кубински изгнаници във Флорида, каза: "Не сме големи фенове на кубинския режим. Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да се притеснявам".