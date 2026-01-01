Испанският Конституционен съд отхвърли жалбата на баща, който не иска 25-годишната му парализирана дъщеря да има достъп до евтаназия, се казва в днешно изявление на съда, цитирано от Ройтерс.

През 2021 Испания стана четвъртата страна от Европейския съюз, легализирала евтаназията и асистираното самоубийство за хора с неизлечими болести и в изключително тежки състояния, които искат да сложат край на живота си.

През 2024 година от тази възможност са се възползвали 426 души, сочат данни на испанските власти.

Според съдебното решение жената, страдаща от психично заболяване, на няколко пъти е опитала да се самоубие със свръхдози лекарства, преди да скочи от петия етаж през октомври 2022 г. - действие, което довело до парализа на долната половина на тялото ѝ и хронична болка.

Баща ѝ разполага с подкрепата на ултраконсервативната адвокатска група "Абогадос Kристианос" ("Адвокати християни"). Групата каза днес, че ще представи случая на вниманието на Европейския съд по правата на човека.