Десетки хиляди жертви, милиони засегнати семейства и цели градове, изравнени със земята. Три години след опустошителния трус в Турция – животът започва да се завръща в най-тежко пострадалите райони. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди представят разтърсващите истории на оцелелите от прахта.

Турците наричат смъртоносния трус – „бедствието на века”, а хиляди хора продължават да живеят в лагери. Междувременно, в страната кипи мащабно строителство, а над 400 хиляди нови домове отварят врати за пострадалите. Какво обаче се крие зад фасадите им и има ли лек за ранените души? Гледайте разкази за загуба и отчаяние, но и за спасение, надежда, нов живот – тази събота в „Темата на NOVA”. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Лъчезар Иванчев.

Очаквайте „Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA“ на 21 февруари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.