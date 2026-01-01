Кметът Благомир Коцев поиска от държавата, като мажоритарен собственик на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна, да предостави финансови средства в размер на 300 000 евро за разплащане на най-неотложните просрочени задължения на лечебното заведение към контрагенти, съобщиха от Общината.

Ръководството на болница „Св. Анна“ във Варна иска спешна финансова помощ

Искането се съдържа в писмо до Михаил Околийски - новия министър на здравеопазването в служебния кабинет на Андрей Гюров. В него е изтъкната необходимостта от спешно погасяване на плащанията предвид значимостта и обхвата на болничното заведение, което обслужва пациенти от цяла Североизточна България.

МБАЛ „Света Анна-Варна" АД оказва висококвалифицирана и спешна медицинска помощ. Лечебното заведение обслужва пострадали от пътно-транспортни произшествия, пациенти с травми, злополуки не само от община Варна, но и от цялата област, се казва в писмото от кмета Коцев до Министерството на здравеопазването.

Паралелно с искането от държавата, по време на заседанието на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ в Общинския съвет, заместник-кметът по здравеопазване Снежана Апостолова апелира и за анализ на управлението на лечебното заведение и факторите, довели до настоящото му финансово състояние, напускането на лекари-специалисти и закриването на отделението по педиатрия.

"Община Варна винаги е отговаряла според възможностите си на нуждите на болницата и няма да спре да го прави. На дневен обаче е въпросът с управлението, както и със стратегията за развитието ѝ в бъдеще", каза още Апостолова.

Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа от 1 март заради оставки на лекари

Членовете на финансовата комисия одобриха постъпилото искане на управителя на болницата д-р Красимир Петров натрупаните задължения в размер на 300 000 евро да бъдат поети от общинския бюджет.

Община Варна обаче е миноритарен собственик на МБАЛ „Света Анна-Варна" АД и същевременно е в ситуация, в която няма приет бюджет за 2026 г., се казва още в писмото на кмета Благомир Коцев.

В него той настоява още да му бъде предоставен докладът от одита на лечебното заведение, който беше назначен от предходния здравен министър Силви Кирилов по-рано тази година.