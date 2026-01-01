Ръководството на многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна е изпратило писмо до председателя на Общинския съвет в града Христо Димитров, с което иска спешно да бъде отпусната финансова помощ от 300 хиляди евро за лечебното заведение. Писмото е публикувано на сайта на Общинския съвет и предстои да бъде разгледано на заседание на комисията по финанси и бюджет, насрочено за 20 февруари.

Писмото е подписано от изпълнителния директор на болницата д-р Красимир Петров. Той припомня, че по независещи от ръководството ѝ причини в момента тя има финансови затруднения.

Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа от 1 март заради оставки на лекари

Болницата гарантира денонощна спешна, неотложна и високоспециализирана лекарска помощ не само за региона, а за Източна България, пише Петров. Той допълва, че това изисква големи екипи, които обаче работят в условията на перманентен стрес и недостатъчна финансова мотивация. На този фон и закъсняващи плащания от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) задържането на персонала се превърна в огромно предизвикателство, пише още в писмото.

Подчертано е още, че отпускането на финансова помощ от 300 хил. евро от общинския бюджет ще позволи лечебницата да разплати най-належащите просрочени задължения.

На 15 януари работещите в „Св. Анна“ протестираха, тъй като са получили само основните си заплати, но не и заработените допълнителни възнаграждения. Тогава д-р Петров каза, че здравното министерство не е превело достатъчно средства. Той допълни, че има затруднения и в отношенията на болницата с НЗОК, която не е изплатила реално извършени дейности. Няколко дни по-късно болницата внесе съдебен иск срещу касата. Той е за 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва. Административният съд във Варна даде указания на ищеца в седемдневен срок да отстрани нередности в иска, за да бъде разгледан спорът по същество.