Екипът на отделението по детска хирургия в многопрофилната болница „Св. Анна“ потвърди, че напуска, съобщиха от лечебното заведение.

Решението на медиците е станало известно на нарочна среща с ръководството на здравното заведение.

Ръководството на МБАЛ „Св. Анна“ с предложения към напускащите лекари

Разговорът се проведе по инициатива на изпълнителния директор на дружеството д-р Красимир Петров, а идеята му беше да бъде намерено решение за запазване на дейността на отделението.

Тъй като медиците са посочили като причина за напускането си неудовлетвореността си от броя оперативни дни, с които разполагат, от ръководството казаха, че са в готовност да им гарантират по-активен оперативен календар.

Ръководителят на отделението д-р Румен Христов обаче е потвърдил волята на екипа си да напусне, като е посочил, че вече е поел друг ангажимент.

Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа от 1 март заради оставки на лекари

Припомняме, че след 1 март всички малки пациенти, които се нуждаят от операция, ще бъдат насочвани към университетската болница "Св. Марина".