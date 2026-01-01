Министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов е разпоредил извършването на одит в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна за установяване на системните проблеми, натрупани в лечебното заведение. Това казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. За разпореждането е уведомен и кметът на града Благомир Коцев по време на онлайн разговор с доц. Кирилов.

Здравният министър очаква доклад от извършената проверка, за да се запознае с констатациите и да вземе решение за последващи действия.

Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа от 1 март заради оставки на лекари

По-рано днес от Община Варна посочиха, че кметът Коцев е казал по време на онлайн разговора, че са необходими прагматичен подход и навременни решения за оздравяването на болницата.

Отделението по детска хирургия в болницата ще бъде закрито от 1 март. Причината е, че лекарите са подали оставка. Миналия месец работещите в „Св. Анна“ излязоха на протест заради липсата на допълнителните възнаграждения към основните си заплати. Според ръководството на болницата, която поема по-голямата част от спешната помощ в региона, дейността й е системно недофинансирана както от страна на здравното министерство, така и от Националната здравноосигурителна каса.