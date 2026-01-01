Тази вечер под поройния дъжд множество варненци се събраха в двора на МБАЛ "Св. Анна" във Варна, за да изразят подкрепата си към медиците от отделението по детска хирургия, което от 1 март преустановява работа.



Присъстващите носеха плакати с надписи „Достойно заплащане! Здраве ≠ търговия“ и аплодираха лекарите, докато скандираха за промяна.

БГНЕС



Организаторът на събитието Владислав Николов, създател на благотворителната инициатива „Аз вярвам и помагам“, заяви: „Нещата в момента тук ескалират заради това, че ни е допускано с лека ръка да кажем: ами няма пари, ще затворим това отделение. Това е недопустимо.“



Той отправи остър апел към държавните институции и здравните власти:



„В момента се сяда и се почва работа. Работа с държавата, директно се обръщам към министър, който да може да вземе адекватно отношение. Още от утре, петък е, 6 февруари искам министър да седне и да каже - ние трябва да направим промяна.“, каза Николов.



По думите му, решението за прекратяване на дейността на отделението е удар не само по болницата, но и по цялата здравна система: „Болницата в момента е в критично състояние. Губим най-голямото отделение по детска хирургия в цяла Североизточна България. Умират деца.“

Николов посочи, че ръководителят на детската хирургия д-р Румен Христов е с 32 години стаж и получава заплата от едва 2300 лева: “Този човек е спасил хиляди и ние го изпуснахме. Той е човекът, който спи в отделението върху операционната маса.“, каза Николов за д-р Христов. „Събудете се, хора - няма да има деца!“, заяви Николов през сълзи.



Сред присъстващите беше и варненката Стефанка Костадинова, която сподели, че е лежала в отделението и с трите си деца и медиците са спасили дъщеря ѝ. Тя се обърна емоционално към Министерството на здравеопазването: „Да се събудят. Това е недопустимо! Унищожаваме детската хирургия във Варна, унищожаваме живота и спасяването на българските деца от цяла Североизточна България“, каза тя.



Според протестиращите, решението за закриване на отделението трябва спешно да бъде преосмислено, а държавата - да гарантира стабилно и достойно финансиране за медиците.