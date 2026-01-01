Нов американски транспортен самолет С-130 Херкулес кацна в София от базата на НАТО в Рамщайн.

МО обясни присъствието на американски самолети на летище „Васил Левски“ (СНИМКИ)

Локхийд C-130 Херкулес е военно-транспортен самолет с четири турбовитлови двигателя. Той е основният тактически въздушен транспорт за военни части по света. Използва се в над 40 модификации от повече от 50 държави. През декември 2006 година той стана третият самолет (след бомбардировача English Electric Canberra през май 2001 година и B-52 Stratofortress през януари 2005 година), който вече 50 години е в непрекъсната употреба от първия си купувач (в случая – ВВС на САЩ).

C-130 е проектиран за транспорт на войски и товари и има възможност да излита и каца на къси неподготвени писти.

Припомняме, че вчера в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София, а малко след това институциите излязоха с официална позиция.

От Министерството на отбраната уточниха, че самолетите са на Военновъздушните сили на САЩ, а разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса, а личният състав, който се намира у нас, е ангажиран с обслужването на въздухоплавателните средства.

Преди това дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимка в профила си във Facebook, на която се виждат няколко американски военни самолета на летището в София. В коментара към публикацията той твърди, че на Терминал 1 се намират седем самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три транспортни самолета C-17 и C-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на военнослужещи.

Според него всички те са на път за Иран, като допълва, че „там ще става много горещо много скоро“.