Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран има най-много 15 дни, за да сключи споразумение по въпросите, свързани с ядрената му програма.

„Или ще сключим споразумение, или ще бъде лошо за тях“, заяви Тръмп на борда на Air Force One. Попитан за срока, той отговори: „Мисля, че това ще е достатъчно време - 10-15 дни“.

„През годините се оказа, че не е лесно да се сключи значимо споразумение с Иран. Трябва да сключим значимо споразумение, иначе ще се случат лоши неща“, каза държавният глава на Съединените щати на първото заседание на Съвета за мир - негова инициатива за осигуряване на стабилност в Газа.

На събитието във Вашингтон той предупреди, че без споразумение САЩ „може да предприемат по-сериозни мерки“, и добави: „Вероятно ще разберете какво ще се случи през следващите 10 дни“.

Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър се срещнаха непряко на 17 февруари в Женева с най-високопоставения дипломат на Иран, който заяви, че е постигнат напредък.

Преговорите се провеждат месец след като иранските власти убиха хиляди протестиращи, потушавайки една от най-големите заплахи за Ислямската република, създадена през 1979 г. с революция, която свали прозападния шах.

Очаква се държавният секретар Марко Рубио да проведе преговори на 28 февруари в Израел с премиера Бенямин Нетаняху, който отдавна се застъпва за твърди действия срещу Техеран.