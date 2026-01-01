Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че наблюдава безпрецедентна ескалация на напрежението около Иран, след като САЩ прехвърлиха военни сили в Близкия изток, а Москва призова Техеран и „други страни“ към предпазливост и сдържаност, предаде Ройтерс.

Русия посочи, че съвместните военни учения с Иран, са били планирани много преди настоящото напрежение.

Що се отнася до приключилия вчера кръг преговори с Украйна в Женева, Песков каза, че няма какво повече да добави към това, което е заявил руският главен преговарящ Владимир Медински.

Снощи Медински каза, че преведените с посредничеството на САЩ преговори са били трудни, но делови, и съобщи, скоро ще се състои нов кръг от преговорите.

Говорителят на Кремъл, уточни че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.