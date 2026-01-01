Иран и Русия ще проведат утре съвместни военноморски учения в Оманския залив, в северната част на Индийския океан, съобщи полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че маневрите ще се състоят броени дни след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) започна военни учения в Ормузкия проток.

"Сред основните цели на това съвместно учение е изграждането на съвместимост и координация в общите мерки за противодействие на дейности, застрашаващи морската сигурност и безопасност, [...] както и в борбата с морския тероризъм", каза командващият иранските военноморски сили Хасан Магсудлу, цитиран от агенция Фарс.