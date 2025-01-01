Норвежки съд осъди бивш охранител на американското посолство в Осло на 3 години и 7 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия и Иран, предаде АФП.

28-годишният мъж е осъден за предаването на планове на сградата и информация за дейностите на дипломатическата мисия на САЩ между март и ноември 2024 г. срещу заплащане в размер 10 000 евро от руското разузнаване и 0,17 биткойна от иранските служби.

В Осло, Сърбия и Турция той е предоставял на руските и иранските спецслужби имената, адресите, телефонните номера и регистрационните табели на автомобилите на дипломати и служители, както и на техните съпрузи и деца, се посочва в документа, с който АФП се е запознала.

Според същия източник той е предоставил също така планове на посолството, информация за рутинните мерки за сигурност и списък с куриери, използвани от норвежките разузнавателни служби.

"Тези разузнавателни действия са сериозни, по-специално защото са имали за цел да разкрият информация на чужда държава", пише норвежкият прокурор в обвинителния акт.

Охранителят е обвинен също така, че се е опитал да прикрие част от плащанията, които възлизат на повече от 200 000 крони (17 000 евро), като ги е превел по банкови сметки на свои роднини.

Норвежките разузнавателни служби редовно посочват Русия - с която Норвегия, страна членка на НАТО, има обща сухопътна граница в Арктика - наред с Иран и Китай като основните държави, от които произтичат заплахи, свързани с шпионаж.