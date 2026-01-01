Полските граждани незабавно да напуснат Иран, призова днес премиерът Доналд Туск и предупреди, че заради потенциален въоръжен конфликт до часове евакуацията може да стане невъзможна, предаде Ройтерс.

Ядрената ос на напрежението: САЩ срещу Иран

„Моля, напуснете Иран незабавно и не ходете в тази страна при никакви обстоятелства“, заяви Туск.

Военните на САЩ са готови да нанесат удар по Иран още този уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали ще разреши подобни действия, съобщават източници, запознати с въпроса, пред Си Ен Ен.

Неясните изказвания засилват страховете от военен конфликт между двете нации, дори докато официално се поддържа надежда за дипломация.