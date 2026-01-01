/ Милен Керемедчиев/фейсбук

Във връзка с разпространени в социалните мрежи снимки на американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София, от институциите излязоха с официална позиция.

От Министерството на отбраната уточняват, че самолетите са на Военновъздушните сили на САЩ, а разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав, който се намира у нас, е ангажиран с обслужването на въздухоплавателните средства.

Позиция по темата изпратиха и от американското посолство в България. В изявление за bTV също се посочва, че Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA), в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане.

По-рано дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимка в профила си във Facebook, на която се виждат няколко американски военни самолета на летището в София. В коментара към публикацията той твърди, че на Терминал 1 се намират седем самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три транспортни самолета C-17 и C-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на военнослужещи.

Според него всички те са на път за Иран, като допълва, че „там ще става много горещо много скоро“.

