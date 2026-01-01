Мъж от Неделино преби съдържателя на хижа „Шадийца“ край Мадан.
Това съобщи Елена Стоилова - говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.
Инцидентът е станал на 19 февруари сутринта в хижата, когато между 74-годишния хижар и 60-годишния работник възникнал спор.
Елена Стоилова посочи, че нападателят е бил пиян и е нанасял удари с дървена дръжка от лопата по тялото и главата на по-възрастния мъж.
Пострадалият е приет в маданската болница - с фрактура на ръката и рани по главата. Няма опасност за живота му.
Извършителят е задържан и по случая се води разследване.