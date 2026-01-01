Върховният касационен съд (ВКС) окончателно отхвърли всички подадени жалби срещу избора на висшите органи на адвокатурата – Висш адвокатски съвет, Висш дисциплинарен съд и Висш контролен съвет, съобщиха от съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът e приел, че изборът е проведен при спазване на изискванията на Закона за адвокатурата и приложимите процедурни правила, като не са налице основания за неговата отмяна или за обявяване на незаконосъобразност.

С постановения съдебен акт са оставени без уважение всички възражения относно законосъобразността на проведеното гласуване и обявените резултати.

Делото е образувано по жалби срещу решенията на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата относно проведения на 22 и 23 февруари и на 2 март м.г. избор на висши органи на адвокатурата в България.