Районното управление на МВР в Панагюрище получи нов лек автомобил от Община Панагюрище за обезпечаване на териториалното обслужване и повишаване на ефективността на превенцията и противодействието на престъпността.

Кметът на Община Панагюрище Желязко Гагов връчи ключовете на автомобила на началника на управлението главен инспектор Петко Шотлеков. Превозното средство ще се използва от полицейските инспектори и инспекторите от Детска педагогическа стая.

Решението за предоставяне на автомобила беше взето от общинските съветници на последното редовно заседание на Общинския съвет, а средствата за закупуването са осигурени от преходен остатък от минали години във функция „Отбрана и сигурност“.