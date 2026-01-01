3 бебета в Испания са били хоспитализирани, след като са консумирали адаптирани бебешки млека, съдържащи токсин. Средната възраст на засегнатите новородени е била четири месеца, пише БНР .

Общо 41 кърмачета са страдали от стомашно-чревни симптоми в Испания в последните два месеца. Всички постъпили в болници бебета вече са изписани, обявиха от Министерството на здравеопазването. Оттам допълват, че от местния пазар са изтеглени няколко партиди адаптирано мляко, съдържащо токсина цереулид.

В същото време от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията посочиха, че "отравянето с цереулид обикновено се проявява с относително леки симптоми", въпреки че при "новородени и кърмачета под шестмесечна възраст има по-голяма вероятност от развитие на по-тежки симптоми, както и по-голяма податливост на дехидратация".

Европейските власти отбелязват, че "в резултат на продължаващото изтегляне от пазара, настоящата вероятност от излагане на опасност се смята за ниска" сред бебетата в Европа.

Докладът на центъра включва общо над 100 случая в седем европейски държави, с около 30 хоспитализации, въпреки че не всички правителства са докладвали за състоянието на засегнатите бебета.

Освен Испания, държавите с най-много разследвани случаи са Франция с 11 хоспитализации и два смъртни случая, и Обединеното кралство с 44 деца, показали симптоми на отравяне.