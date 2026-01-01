Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски е разпоредил проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София.

Инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са ангажирани по случая с починалото бебе и с изясняването на всички факти и обстоятелства.

Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в УМБАЛ „Света Анна“

По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, бебето е имало тежко вродено заболяване, съобщиха от здравното министерство.

Новородено бебе е починало близо 2 часа след раждането си в Окръжна болница в София, стана ясно в четвъртък по информация от негови близки от Ихтиман, предаде БНТ.

По думите им бебето се родило след планирано цезарово сечение.

След раждането лекарите съобщили, че то има проблеми със сърцето и белия дроб, и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Бащата на бебето твърди, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. Към 18:00 ч. в сградата на УМБАЛ "Света Анна" дошли следователи.

"Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената, кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало", сподели пред БНТ Божидарка Димитрова, баба на бебето.

От УМБАЛ "Света Анна" съобщиха, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове.

17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.