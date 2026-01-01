Едни от най-големите театри в страната са на крачка от това да затворят поради липса на достатъчно средства. Директорите им настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. По думите им, единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си, посочва NOVA.

Затруднения изпитват Народния театър „Иван Вазов”, Сатиричният „Алеко Константинов”, Театър „Българска армия”, Младежки театър „Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Но също така и театри в провинцията.

Директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов обясни, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата. „След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов. Така по думите му има неизплатени от месеци фактури.

„От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени. Хората, с които работим, от които взимаме материали – не са получили тези средства”, обясни Пашов.

Заместник-директорът на Младежкия театър Делян Тодоров обясни, че към момента могат да посрещат разходите за заплати.

„Но нямаме пари за изключително много неща – включително материали като желязо, дърво, външни услуги от фирми, които са ни нужни, за да изработят даден декор, даден реквизит, платове за костюми. Тоест за базови неща за съществуването на един културен институт. Ние не можем да посрещаме тези разходи”, каза Тодоров.

Те се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.