Новородено бебе почина близо 2 часа след раждането си в Окръжна болница в София, съобщиха негови близки от Ихтиман.

Според тях бебето, с тегло над 3 кг, се е родило с планирано цезарово сечение.

След раждането лекарите съобщили, че то има проблеми със сърцето и белия дроб, и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Бащата на бебето твърди, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. Към 18:00 ч. в сградата на УМБАЛ "Света Анна" дошли следователи.

"Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената, кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало", сподели пред БНТ Божидарка Димитрова, баба на бебето.

От УМБАЛ "Света Анна" съобщиха, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове. 17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.