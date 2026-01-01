Със свое решение Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ заради избирането му за служебен министър на енергетиката.

Решението е взето след подадено от Трайков заявление, постъпило по електронната поща до комисията на 18 февруари и заведено с входящ номер на следващия ден. В заявлението Трайков посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание. От комисията отбелязват, че искането е подадено от легитимирано лице и отговаря на законовите изисквания.

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г., издигнат от местна коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (Спаси София). В брой 19 на Държавен вестник от 19 февруари 2026 г. е обнародван указ на президента за назначаване на служебното правителство, в което Трайков е определен за министър на енергетиката.

В решението на ОИК – Столична е записано, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър. Комисията анулира издаденото удостоверение на Трайков като районен кмет.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок чрез ОИК – Столична пред Административен съд – София‑град. Препис от него ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия и на председателя на Столичния общински съвет за сведение и изпълнение.

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров вчера встъпи в длъжност. След полагането на клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.