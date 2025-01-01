"Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост" - с тези думи вицепремиерът Томислав Дончев обобщи трагедията в „Елените“, където миналата седмица четирима души загинаха след наводнения и проливни дъждове. През тази седмица част от причините започнаха да стават ясни. Сред тях – липсваща документация и несъгласувано строителство, незаконно сметище, сгради, построени върху река.

Проблемите тепърва ще излизат наяве, ако се вземе предвид и предупреждението на Камарата на архитектите в България за „безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие“ и прогнозата за още сериозни валежи.

Учениците в Несебър минават на онлайн обучение

Какво научихме днес от отговорните институции като част от изясняването на картината след трагедията в морското ваканционно селище?

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди на 3 октомври поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи, съобщиха тогава от ресорното министерство. Днес той съобщи, че проверките във ваканционно селище Елените са установили съществени пропуски, нередности и нарушения в строителните книжа.

Дирекцията за национален строителен контрол е установила, че всички дейности по одобряване на подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито в Елените, са започнали от 1997 г. до 2008 г. Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях и така те са позволили строителство върху корито на река.

Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост

От ДНСК са установили липсваща документация в два случая - корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел "Негреско" и въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община. В района на Елените няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът

От Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна обявиха, че не са съгласували строителство в коритото на река Дращела в Елените, свързано с покриване на речното корито и за строителство на сгради в него. Това е записано в доклада от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври, съобщиха впоследствие от Министерството на околната среда и водите.

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на „Елените“

Според доклада още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е прекратена от Районна прокуратура – Несебър.

В дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела, по които са извършени проверки – единия през 2015 г., който е показал, че реката е покрита почти изцяло и са изградени един хотел и няколко атракциона.

Вторият случай е от 2019 г. за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на Елените.

От МОСВ допълват, че при съгласуването на Подробен устройствен план за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти в землището на град Свети Влас, от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, „преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток“ .

Сериозни пропуски в „Елените“: Сгради, построени върху река, и липса на документация

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително река Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление, допълват от МОСВ.

"Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общините за анализ на речните корита и дерета, в противен случай наводненията като тези по южното Черноморие от последните дни може да се повторят", пък заяви пред журналисти кметът на Царево Марин Киров. В урбанизираните територии реки не извират, те идват от планината Странджа. Това означава, че трябват много сериозни строителни мероприятия по удълбочаване на тези корита, уточни той. По думите на кмет този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа.

„Природата ни държи сметка“: КАБ с остро предупреждение след бедствията по Черноморието

"Още когато изграждахме трите моста, които рухнаха при поредното наводнение, които сега са здрави и непокътнати, казахме, че ако не направим бетонно корито на реката, този случай ще се повтаря. Две години по-късно видяхме, че се повтори", каза кметът. Той посочи, че Община Царево три пъти е подавала преписката към междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Киров изрази надежда този път проектите за корекция на речните корита на Общината да бъдат одобрени.

Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, пък се казва в декларация на Камарата на архитектите в България. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум, са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, посочват от браншовата организация.

МОСВ за „Елените“: Басейнова дирекция не е съгласувала строителство в коритото на реката

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск, посочват от КАБ.

От КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони, за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони, за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.