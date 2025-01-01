Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, се казва в декларация на Камарата на архитектите в България (КАБ).

Сериозни пропуски в „Елените“: Сгради, построени върху река, и липса на документация

Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум, са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, посочват от браншовата организация.

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях, посочват архитектите.

От КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони, за незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони, за възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.

Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание, предупреждават от организацията.

Интензивните дъждове и наводнения в началото на месеца засегнаха редица области в страната, като част от населението остана без електрозахранване, а достъпът до пострадали райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви в Елените.