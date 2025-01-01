Започна даването на контролиран достъп до ваканционно селище Елените за собственици на имоти, които са потърсили съдействие, за да приберат от домовете си лични документи, лекарства и други необходими вещи.

Достъп се осигурява само в районите, където това е възможно – основно в долната част на селището. По-нагоре теренът все още е непроходим, тъй като първите етажи на сградите са затрупани с наноси, дървета и камъни, каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов. По думите му достъп се разрешава само на собственици, които могат да докажат правото си на собственост.

Разчистване на щетите

Продължава разчистването на територията на Елените с допълнително включена техника. Разчистени са основните пътни участъци. Присъстват екипи от частни фирми с техника, полицаи, пожарникари, много служители от различни институции и доброволци.

Военнослужещите от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас, и от Транспортен батальон към КЛП в Бургас оказват помощ със специализирана техника за почистване на публичната инфраструктура и осигуряване на достъп до обществени сгради в най-засегнатите части на ваканционно селище Елените. Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас, добавиха от министерството.

Относно екологичната обстановка и качеството на питейната вода, Крумов заяви, че към момента няма данни, тъй като се очакват екипи от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Бургас и Басейнова дирекция в понеделник.

Питейната вода и електрозахранването в засегнатия район са спрени.

Следващата седмица отново се очакват интензивни валежи. Изпратили сме указания към всички кметове да организират обходи в населените места около дерета и реки и да предупредят хората да спят на вторите етажи, а ако нямат такава възможност, превантивно да се преместят при близки, каза още областният управител. Той съобщи, че са осигурени денонощно дежурства.

Описване на щетите, изтеглят всички автомобили, отнесени от водната стихия

Утре ще започне описване на щетите там, където има достъп. В момента екипи от Българската академия на науките (БАН) и Софийския университет "Св. Климент Охридски" са на място. Ще бъде изготвен модел на първоначалната ситуация на бедствието. По предварителни данни за около пет часа над Източна Стара планина са паднали 420 литра на квадратен метър, заяви още областният управител.

Извеждат се със специализирана техника всички автомобили, отнесени от водната стихия на територията на ваканционно селище Елените. Това каза директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Автомобили има в морето и в басейни, както и такива, които са качени по тераси. Извеждаме ги с техника и се транспортират до охраняем паркинг в Свети Влас, където се съхраняват под надзор, посочи старши комисарят.

По думите му охраната в района на бедствието остава засилена. Задържаните снощи двама криминално проявени мъже, в които бяха открити значителна сума в евро, голямо количество ключове, два лаптопа, телефони и скъпи парфюми, са признали, че са проникнали в осем апартамента на територията на Елените. От там те откраданали вещите. Предстоят разпити на собствениците с цел връщане на откраднатото.

Няма хора в незвестност след бедствието. Последният получен сигнал е за мъж, останал в хотел "Робинзон" на територията на ваканционното селище. Два пъти беше приканван да напусне. Съдействие оказа негов роднина, който го отведе с автомобил, допълни старши комисарят.

Бедственото положение в община Несебър остава в сила - обявяват ден на траур

Коритата на реките Бяла и Хаджийска на територията на община Несебър са изцяло почистени, каза пред журналисти кметът на община Несебър Николай Димитров.

По думите му бедственото положение, въведено в общината, ще остане в сила още няколко дни превантивно, поради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка.

Николай Димитров съобщи още, че Община Несебър ще обяви ден на траур заради жертвите от бедствието.

Наводнението в Елените отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Тя бе открита в късния следобед вчера на втория етаж в една от сградите във ваканционното селище.