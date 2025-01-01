Не мога да кажа дали има незаконно строителство във ваканционно селище Елените, заяви пред журналисти кметът на община Несебър Николай Димитров. "Събрали сме се да помогнем на хората и да работим“, каза той.

На въпрос дали деретата са били почистени преди бедствието, той отговори: "А трябва ли да знаем кога ще има бедствие, за да ги чистим? Службите свършиха това, което е трябвало да се свърши".

По думите му в момента приоритет е дейността на кризисния щаб и оказването на помощ на пострадалите.

"Тепърва ще има проверки и ако се установи нещо, което е неправилно, ще се търсят причините. Сега трябва да си свършим работата, за която сме се събрали – кризисният щаб, а след това да се правят проучвания", допълни Димитров.

В отговор на въпрос какви превантивни мерки са били предприети на местно ниво преди влошаването на метеорологичната обстановка, кметът обясни: "Превантивните мерки, които предприемаме, са всички дъждовни канализации и шахти да бъдат почистени – и те бяха почистени. Просто голямото количество дъжд – това си е природа. Ние предприемаме това, което трябва - почистваме, хората работят денонощно. Преди валежите всичко беше почистено. Когато е нужно, чистим и деретата – те също си имат отводняване".

След природното бедствие, което влъхлетя "Елените" и отне три човешки живота, днес започва описване на огромните по мащаба си щети и предприемане на действия за възстановяване от поройните дъждове и потопа. През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация. Електроподаването във вилно селище остава преустановено. Обстановката в област Бургас бавно се нормализира.

Днес заседава спешно и оперативен щаб, в който участваха областният управител Владимир Крумов, директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на пожарната служба в Бургас комисар Николай Николаев. Достъпът до ваканционното селище остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас. Кризисният щаб призова гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията. От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.