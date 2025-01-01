След природното бедствие, което влъхлетя "Елените" и отне три човешки живота, днес започва описване на огромните по мащаба си щети и предприемане на действия за възстановяване от поройните дъждове и потопа. През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация. Електроподаването във вилно селище остава преустановено. Обстановката в област Бургас бавно се нормализира.

Днес заседава спешно и оперативен щаб, в който участваха областният управител Владимир Крумов, директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на пожарната служба в Бургас комисар Николай Николаев. Достъпът до ваканционното селище остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас. Кризисният щаб призова гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията. От Областната управа допълниха, че имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще извършат повторен обход за оценка на актуалното състояние и определяне на приоритетните участъци за разчистване. След огледа на място ще влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището. В дейностите ще бъдат включени багери, фадроми, кранове, самосвали, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска, както и екипи за ръчно почистване.

Предстои повторен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване. След това специализирани комисии ще пристъпят към описване на щетите и набелязване на мерки за възстановяване.

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана и съдействие при спасителните дейности. Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас. Със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването. На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас. Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.

Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от "Елените", днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.

БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните, днес ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас.

По информация на кмета на Свети Влас Иван Николов през пункта на Българския червен кръст (БЧК), разположен в кметството, са преминали около 110 души, евакуирани от наводнения район. Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа. По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.

"В стаи в кметството първоначално бяха настанени седемнайсет души. На около сто и десет човека, превозени дотук, бе оказана помощ. Сред тях малки деца, възрастни и трудноподвижни хора. Осигурени са екипи на Българския Червен кръст (БЧК), медицински екипи, раздадохме храна, включително консерви, млечни продукти, хляб, вода", каза Николов.

Сред потърсилите помощ и транспортирани от екипи на "Гражданска защита" и полицията е имало хора с наранявания по краката и ръцете. Вероятно от твърди предмети и стъкла придошли от водата, каза кметът.

Около 110 души са настанени в два хотела в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти. Към момента в кметството остава настанен млад мъж – украински гражданин, за когото е осигурено помещение, добави още кметът.

Днес облачността над повечето райони ще се задържи значителна. Валежи от дъжд ще има на много места главно в източната половина от страната, като през втората половина на деня те ще спират. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-високи - в югоизточните райони и по Черноморието, за София – около 8°.

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, в местата над 1300-1400 метра надморска височина – от сняг. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще бъде умерен и силен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с до умерен запад-югозападен вятър ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

През първите три дни от новата седмица вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Ще преобладава облачно време, с валежи; повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 10° и 15°, в понеделник по-високи по Черноморието. В четвъртък и петък вероятността за валежи намалява, облачността ще се разкъса и ще намалее, вятърът ще отслабне. Сутрин ще е хладно, но през деня ще се затопля и максималните температури в равнините отново ще достигат до около 20°.