Бедствено положение на места, разрушения, критична обстановка, пострадали и три жертви - това е картината след водния ад у нас.

„Елените“

Трима души загинаха в потопа в курорта Елените.

Тялото на първия мъж бе открито на работното му място в подземен етаж на сграда в курорта. Втората жертва е багерист, участвал в разчистването на пътя в "Елените". Мъжът е бил отнесен от голяма водна маса. Третата жертва е граничар, съобщи министър Даниел Митов и изрази съболезнования на близките на загиналите. Той отправи призив към гражданите да не отказват евакуация и допълни, че в следващото денонощие се очакват още валежи.

"Това е непреодолимо бедствие, при което трябва да вземем всички необходими мерки за преодоляване на последствията", каза министърът на вътрешните работи.

В момента няма още кризисни точки по Черноморието и се надяваме да няма, каза Митов. Поддържа се връзка с Националния институт по метеорология и хидрология, за да е ясно за предстоящи обилни валежи и да има готовност за реакция при всякаква опасност.

Всички служби са реагирали бързо в началото на бедствието, но при такова природно бедствие не са могли да спасят загиналия човек при първата вълна.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по-рано каза, че в 11:42 часа е била задействана системата BG-ALERT за курортното селище, тъй като се е очаквало слизане на вода в три-четири сухи дерета, което ще причини щети.

Кметът на Св. Влас: Има пострадали в „Елените“, издирват и двама души, завлечени с кола към морето

След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, при обход на пристигналите на място служители на противопожарната служба е намерено тялото на един мъж. Той се е удавил в подземен гараж на една от сградите в селището. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи, уточниха от пресслужбата на областната администрация.

Потоп и извънредна евакуация в „Елените“ - жертва, бедстващи хора и разрушения като от филм

Шест жени са евакуирани от ваканционно селище Елените в община Несебър до момента, съобщиха още от областната администрация в Бургас. Три от тях са от Полша. На този етап високопроходимата техника трудно достигат до наводнените постройки в някои райони. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени екипи от Несебър и Поморие. На място са водолази, както и специализирана амфибия, включително от Варна.

Бургаска област

По-рано през деня кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците. Над 410 литра дъжд на кв. м. паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м – в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти, съобщиха от пресцентъра на Община Царево по-рано днес.

Обявено е бедствено положение в община Несебър поради обилни валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов. Призивът към гражданите е да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.

Царево

Порой, смерч и критична обстановка: Обявиха бедствено положение в община Царево

Обявено е бедствено положение на територията на община Царево след провеждане на спешно заседание на Общинския кризисен щаб. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

За няколко часа регистрирани са изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. През морския град преминал и смерч.

Ще бъде и неучебен ден за училищата и детските градини. Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

По-късно от щаба на МВР обявиха на брифинг, че в три области - Бургас, Монтана и Перник има въведени в различни общини бедствени положения. Тази сутрин е свикан щаба на МВР при бедствия е въведен планът по точка Наводнения.

Евакуация е наложена в Царево рано тази сутрин на около 30 човека, които са настанени в местната пожарна. От МВР казаха още, че нямат данни за други обявени за изчезнали, но въпреки това продължават да се издирват, работи се на терен.

Зам-началникът в отдел Пътна полиция към ГДНП Мария Ботева изказа съболезнования към близките на жертвата. Тя обясни, че в участъците в републиканската пътна мрежа са предприети действия за премахване на всички препятствия, блокирали изцяло или частично пътищата. Обстановката е твърде динамична, обясни още тя. Въведени са временни ограничения на движението по автомагистралите. Тя призова гражданите да бъдат въоръжени с търпение и да търсят източници на информация.

Воден ад в Бургаско: Жертва, бедствено положение и разрушения (ГАЛЕРИЯ)

От 00:00 часа до момента в МВР са постъпили 180 сигнала, свързани с лошото време.