Нови любопитни предизвикателства очакват отборите в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Претендентите за голямата награда ще се изправят в непредвидима игра на съдбата, водена от харизматичния Деян Славчев - Део. Тя ще определи техните продукти за готвене, а авторите на най-креативните специалитети ще заслужат изненада.

Сините и Червените ще преминат и през нова вечерна резервация, която ще изпита търпението, комуникацията и работата им в екип.

Двата отбора ще имат възможност да готвят за специални гости - българските медалисти от международната олимпиада по астрономия и астрофизика и хуманоидния робот Робърт, който ще бъде придружаван от своя създател Методи Димитров.

Как се комбинират свинско и шоколад, има ли роботи в Лом и какво истински ще разчувства шеф Виктор Ангелов, гледайте в следващия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.