САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура и пазарите на тази близкоизточна страна, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

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„В недалечно бъдеще ще превземем остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните петролни и газови пазари, подобно на това, което направихме във Венецуела“, каза Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.