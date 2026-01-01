Президентът на САЩ Доналд Тръмп допуска американските сили да превземат иранския остров Харг, главния петролен терминал на Техеран в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

"Може би ще превземем остров Харг, може би не. Имаме много възможности", каза днес Тръмп в интервю за "Файненшъл таймс". "Това също би означавало, че трябва да останем там (на остров Харг) известно време."

Иран заплаши да минира Персийския залив, ако срещу него бъде предприета сухопътна операция. САЩ и Израел продължиха атаките си срещу Ислямската република, въпреки че имаше признаци на напредък в зараждащите се преговори за прекратяване на огъня.

Иранското Външно министерство заяви, че ударът по ключова водоснабдителна и електрическа централа в силно засегнатия Кувейт е нанесен от Израел, а не от иранските сили.

Тръмп също така заяви, че Иран се е съгласил да позволи на 20 кораба, превозващи петрол, да преминат през Ормузкия проток, започвайки от понеделник сутринта и продължавайки през следващите няколко дни, "в знак на уважение".

"Бих казал само, че се справяме изключително добре в тези преговори, но с Иран никога не се знае, защото преговаряме с тях и след това винаги трябва да ги взривяваме“, каза президентът на САЩ.

Войната застраши световните доставки на петрол и природен газ, предизвика недостиг на торове и наруши въздушния транспорт, посочва АП.