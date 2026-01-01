Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути изстреляха ракети по Израел, а изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп засилиха опасенията за риска пред енергийните доставки в региона, предаде „Си Ен Би Си“.

Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07 на сто до 114,09 долара, показват данни на LSEG.

Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.

По-рано „Брент“ достигна 116,75 долара за барел при отваряне на сесията, а при американския сорт бе достигната връх по време на сесията от 103,38 долара.

Тръмп: Има смяна на режима в Иран след въздушните удари

В интервю за „Файненшъл таймс“ вчера Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Ислямската република е "да вземе петрола от Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

Изказването идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хутите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.